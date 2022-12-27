ВОЙНА В Украине В приложении Дія началось тестирование судебных решений — как получить такой документ в электронном виде

2022-12-27 13:35

В "Дії" запускают бета-тестирование судебных решений — документов, которыми завершается рассмотрение дела в суде, — сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Теперь сможете в несколько кликов получить электронное судебное решение прямо в смартфоне. Документ будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный. Никаких поездок в суд, многочасовых очередей, сбора кучи бумажных документов. Всего несколько кликов в "Дії"", - подчеркнул Федоров.

"Документ у "Дії" можно показать органам ГРАГС, чтобы подтвердить, что мужчина и женщина развелись. Или органам МВД, чтобы забрать права, если до этого их изъяли, или же предъявить нотариусу для открытия наследства".

К тестированию могут присоединиться люди, которые имеют цифровой РНОКПП в "Дії", а также являются участниками судебного дела.