Мир Беспилотники Северной Кореи вторглись в воздушное пространство Южной Кореи

2022-12-26 14:31

Беспилотники Северной Кореи вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. На перехват были подняты боевые самолеты и ударные вертолеты, которые произвели предупредительные выстрелы, сообщает Reuters.

Во время выполнения задания после вылета с территории базы южнокорейский легкий штурмовик КА-1 потерпел крушениепо неустановленной причине. Двое пилотов успели катапультироваться.

Кроме того, на фоне инцидента по запросу военных было принято решение приостановить работу аэропортов из городов Кимпхо и Инчхон.

При этом один северокорейский беспилотник ненадолго вошел в воздушное пространство Сеула и вышел из него. На данный момент неясно, оснащены ли эти аппараты оружием.

В последний раз беспилотные летательные аппараты КНДР нарушали границу в 2017 году.