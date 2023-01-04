ВОЙНА В Украине документ Кабмин утвердил новый порядок воинского учета - что изменится для военнообязанных

2023-01-04 13:35

Кабмин утвердил новый порядок воинского учета

Важные моменты:

▪️Сверка данных на призывников может проводиться путем обхода дворов, который санкционирует местная власть (мэр, сельский или поселковый голова);

▪️Подавать сведения о себе для военкомата можно будет через "Дию", при декларации места проживания (порядок и механизм должно разработать Минобороны).

▪️Также в постановлении прописано взаимодействие между Единым государственным реестром военнообязанных и другими государственными базами данных. То есть, свежие данные о призывнике будут автоматически стекаться к военным.

▪️Принимать на работу или учебу военнообязанного смогут только после предъявления им актуального военного билета (в том числе через "Дию"), либо же постановки на воинский учет.

▪️Женщины-врачи или фармацевты, не состоявшие на воинском учете до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года

▪️На руководителей предприятий возложили обязанность оповещать работников о призыве и доводить приказ об этом им под подпись.Также руководители предприятий, учреждений, органов власти и организаций теперь должны будут вручать повестки по явке в военкомат.

▪️Дипломатические ведомства будут вести воинский учет среди украинцев, находящихся за границей. И "способствовать" их возвращению в Украину во время мобилизации, в военное время и особый период.

▪️ Все центры занятости будут подавать информацию о безработных военнообязанных.

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