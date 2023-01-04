Украинские бойцы продвинулись в районе Бахмута, отбив штурм роССиян

Российское оккупационное войско, несмотря на значительные потери в личном составе, не останавливает штурм позиций ВСУ в районах, Авдеевки, Соледара, Песок и Бахмута.
Об этом сообщают в Госпогранслужбе, подразделения которых вместе с Силами обороны удерживают позиции города-крепости.
Штурмовые отряды оккупантов попытались захватить одну из передовых позиций украинцев под прикрытием артиллерии.
Но обстрел пограничники переждали в укрытиях, а при приближении пехоты открыли огонь, во время попытки штурма враг понес потери и начал убегать.
Увидев панический уход захватчиков, "зеленые береты" и бойцы ВСУ стремительно контратаковали, и "на плечах" врага заняв их позиции.
В ходе боя девять оккупантов были уничтожены, еще около двадцати российских захватчиков ранены. Противник продолжил уход в глубину, а Силы обороны продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях.