ВОЙНА В Украине Острова под Херсоном находятся в "серой зоне" - ВСУ

2023-01-04 20:00

Контроль над островами возможен уже после полного освобождения противоположного берега, отметил Евгений Ерин.

Все острова на Днепре в Херсонской области находятся в "серой зоне". Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире телемарафона новостей в среду, 4 января.

Спикер прокомментировал таким образом информацию об освобождении острова Большой Потемкинский в Херсонской области.

"Касательно острова (Большой Потемкинский, - ред.) скажу так: сейчас все острова находятся в так называемой "серой зоне", которая не контролируется четко ни нашими войсками, ни оккупантами. Соответственно да, наши военнослужащие пытаются проходить на эти острова, осуществлять определенные мероприятия в рамках ведения операции. Вместе с тем, говорить о контроле над островами невозможно", - объяснил он.

По его словам, острова не являются плацдармом, который "нужно удерживать на долгосрочную перспективу".

Ерин также добавил, что контроль над островами возможен уже после получения полноценного контроля над противоположным берегом.

"Тогда мы можем говорить уже о контроле над данными островами. Сейчас это не совсем целесообразно, потому что острова простреливаются", - подытожил спикер.

Напмоним, в ОК Юг сообщили, что украинские военные действительно установили государственный флаг на Большом Потемкинском острове возле Херсона.