ВОЙНА В Украине Макеевка 2.0: в ВСУ заявили о "прилетах" по базе оккупантов на Луганщине

2023-01-08 14:00



В Рубежном (Луганская область) ликвидировано полтора десятка российских оккупантов.

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины, мобилизованные располагались в общежитии одного из университетов.

"Рубежное или Макеевка 2.0. По предварительной информации, в результате прилета в общежитие медицинского университета 14 ЧМОбиков оделись в очень хорошие и модные черные пакеты, количество раненых пока неизвестно", – говорится в сообщении.

Уничтожение базы оккупантов в Макеевке

В новогоднюю ночь под мощный удар попало ПТУ во временно оккупированной Макеевке, где оккупанты разбили базу. Сообщали о сотнях погибших. Это могли быть как только что мобилизованные, так и опытные военные – спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Минобороны РФ сперва замалчивало инцидент, а затем подтвердило потерю 63 военных. Позже информацию обновили и заявили о 89 погибших. Среди ликвидированных – заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Примечательно, что в том, что произошло, оккупанты обвинили своих военных. Мол, их смогли обнаружить из-за того, что они пользовались мобильными телефонами.

В то же время, по данным британской разведки, к значительному количеству жертв в Макеевке могло привести непрофессионализм россиян – рядом с местом размещения войск, вероятно, хранились боеприпасы, которые сдетонировали во время удара, вызвав вторичные взрывы.