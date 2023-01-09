ВОЙНА В Украине видео "Бавовна" в Белгороде: очевидцы сообщают о громких звуках

2023-01-09 16:00

 

В ночь на 9 января 2023 года в социальных сетях начали появляться сообщения о «бавовне» в Белгороде.

Об этом сообщают очевидцы инцидента в социальных сетях.

Громкие звуки, по сообщениям, звучали в Шебекинском городском округе.

Вероятно речь шла о вылетах или работе артиллерии.

Пока официальной информации от местных властей нет.

Ситуация в Белгородской области

Ранее в Белгородской области РФ произошел мощный пожар на электроподстанции. Шебекино оказался полностью обесточенным.

Ранее в Белгороде снова случилась "бавовна": были повреждены автомобили, в многоэтажках вылетели стекла. Сообщалось о четырех пострадавших.

Добавим, что в Белгородской области строят противотанковые сооружения на границе с Украиной. Мол, "работы производятся в соответствии с ранее утвержденным графиком".

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