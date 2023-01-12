ВОЙНА В Украине Раскрыты новые планы врага: на февраль рф готовит новое обострение на фронте

2023-01-12 08:26

Правящий режим роССии готовит обострение на фронте в феврале. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью СМИ.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский дважды в 2023 году собирал Ставку главнокомандующего, и в руководстве страны знают планы врага.

"Мы сознаем, что происходит, поэтому мы заранее просчитываем все варианты развития событий. Почему речь идет именно о феврале? российская федерация к каким-то датам отчитывается, как раньше отчитывались пятилетку за три года, так вот сейчас у них 24 февраля будет год, как они бессмысленно начали большую войну против нашего народа, в которой они 100% потерпят поражение и попытаются еще раз обострить всю эту вещь", – объяснил секретарь СНБО.

Он также отметил, что еще одним фактором, указывающим на планы рашистов по обострению ситуации на фронте, является активизация "закрытой подковерной дипломатии".

Отметим, ранее Данилов заявил, что аппарат СНБО начал подготовку к полномасштабной войне с россией еще в декабре 2019 года.