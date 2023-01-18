ВОЙНА В Украине Падение вертолета в Броварах: мэр города рассказал последние новости о трагедии

2023-01-18 19:30

Правительство создало специальную рабочую группу для расследования трагедии в Броварах.

Поисково-спасательные работы на месте трагедии в Броварах окончены. По состоянию на вечер 17 января известно о 14 жертвах, среди которых – один ребенок.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"По состоянию на 17.00 поисково-спасательные работы на месте трагедии в Броварах закончены. По официальной информации от ГСЧС, всего погибли 14 человек, из них один ребенок. Кабинетом министров создана специальная рабочая группа для расследования трагедии в Броварах", — написал городской голова Броваров.

Он добавил, что в результате падения вертолета пострадали 25 человек, из них 11 детей. В ожоговом центре находятся 10 человек, из них 4 детей. В Броварской больнице находится 5 человек, из них 2 детей. По информации медиков, состояние пациентов стабильное.

Падение вертолета в Броварах

Утром 18 января в Броварах Киевской области прогремели взрывы. В Нацполиции проинформировали, что рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет, на борту которого находились 9 человек — это руководство МВД и экипаж. Первоначально сообщалось о 17 погибших.

Предварительную версию крушения пока не сообщают. Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что сейчас рассматриваются "все возможные версии аварии". Досудебное расследование поручено следователям СБУ.

По окончательным данным от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате падения вертолета погибли 14 человек, из них — 1 ребенок. Пострадали 25 человек, из них — 11 детей.