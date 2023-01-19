Мир Как получить 500 грн за регистрацию в казино Monoslot

2023-01-19 09:20

Получение подарка Информация о регистрации Как использовать бонус Процедура верификации Вывод денег

Азартный портал предлагает посетителям воспользоваться бездепозитным бонусом в размере 500 гривен. Чтобы получить его, необходимо зарегистрироваться в онлайн казино Monoslot и подписаться на канал клуба в Telegram. Благодаря подписке игроки оперативно узнают о предстоящих акциях, турнирах и лотереях.

Размер бонуса 500 грн

Тип бездепозитный

Вейджер отсутствует

отсутствует Промокод не требуется

Приветственный презент выдается на сайте казино только один раз. Создание нескольких профилей запрещено правилами игровой площадки Монослот.

Получение бонуса 500 гривен

Условия получения бонуса простые, для начисления 500 грн нужно выполнить на официальном сайте казино Monoslot несколько простых действий:

Создать учетную запись игрока;

Установить мессенджер Telegram (при отсутствии);

Подписаться на Телеграм-канал казино;

Активировать бездепозитный бонус.

Периодически в Телеграм на канале клуба проводится розыгрыш разных подарков. О старте акций игроков уведомляют заранее по электронной почте в новостной рассылке.

Информация о регистрации

Процедура создания персонального профиля в онлайн казино Монослот простая. Геймеру нужно нажать на кнопку «Зарегистрироваться», указать действующий email или номер телефона, придумать пароль и выбрать валюту счета. На сайте игорного заведения доступна также функция авторизации с помощью аккаунта в Facebook или Google.

Как использовать бонус 500 грн

Вейджер у бездепозитных 500 гривен за регистрацию отсутствует. Деньги, полученные в подарок, поступают сразу на основной счет гемблера. Их можно использовать для ставок в игровых автоматах, покере, рулетке и других играх.

Процедура верификации онлайн

Обналичить бонус за регистрацию разрешается только после подтверждения личности. Верификация в Monoslot casino проводится один раз. Игроку необходимо загрузить в персональном кабинете фото либо скан-копию паспорта. Дополнительно может потребоваться предоставить фото банковской карты.

Вывод денег из казино Монослот

Минимальная сумма вывода на сайте Монослот казино составляет 100 гривен. Чтобы вывести выигранные деньги, нужно зайти в личный кабинет, указать способ проведения трансакции, ввести сумму и подтвердить действие. Геймеры могут использовать в азартном клубе криптовалюту, банковские карты. Деньги также предлагается выводить на баланс мобильного.





