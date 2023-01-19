Как получить 500 грн за регистрацию в казино Monoslot

Азартный портал предлагает посетителям воспользоваться бездепозитным бонусом в размере 500 гривен. Чтобы получить его, необходимо зарегистрироваться в онлайн казино Monoslot и подписаться на канал клуба в Telegram. Благодаря подписке игроки оперативно узнают о предстоящих акциях, турнирах и лотереях.
Приветственный презент выдается на сайте казино только один раз. Создание нескольких профилей запрещено правилами игровой площадки Монослот.
Условия получения бонуса простые, для начисления 500 грн нужно выполнить на официальном сайте казино Monoslot несколько простых действий:
Периодически в Телеграм на канале клуба проводится розыгрыш разных подарков. О старте акций игроков уведомляют заранее по электронной почте в новостной рассылке.
Процедура создания персонального профиля в онлайн казино Монослот простая. Геймеру нужно нажать на кнопку «Зарегистрироваться», указать действующий email или номер телефона, придумать пароль и выбрать валюту счета. На сайте игорного заведения доступна также функция авторизации с помощью аккаунта в Facebook или Google.
Вейджер у бездепозитных 500 гривен за регистрацию отсутствует. Деньги, полученные в подарок, поступают сразу на основной счет гемблера. Их можно использовать для ставок в игровых автоматах, покере, рулетке и других играх.
Обналичить бонус за регистрацию разрешается только после подтверждения личности. Верификация в Monoslot casino проводится один раз. Игроку необходимо загрузить в персональном кабинете фото либо скан-копию паспорта. Дополнительно может потребоваться предоставить фото банковской карты.
Минимальная сумма вывода на сайте Монослот казино составляет 100 гривен. Чтобы вывести выигранные деньги, нужно зайти в личный кабинет, указать способ проведения трансакции, ввести сумму и подтвердить действие. Геймеры могут использовать в азартном клубе криптовалюту, банковские карты. Деньги также предлагается выводить на баланс мобильного.