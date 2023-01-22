Мир Почему врач назначает интерфероны?

2023-01-22 12:10

Особенности лечения ОРВИ связаны с поддержкой иммунитета для борьбы с вирусом. В списке лекарств, которые назначает лечащий врач, часто можно встретить интерфероны. Большой выбор препаратов данной группы вы найдете при помощи медицинской информационной системы Аптека 9-1-1. Но для начала разберемся, в каких случаях и с какой целью актуально применение данных лекарственных средств.

Принцип действия интерферонов

Представленный в естественном виде интерферон — это белок, который продуцируется организмом в ответ на вирусы. Данное вещество помогает в борьбе с заболеванием. Прием препаратов интерферона — решение для поддержки иммунитета.

Причина назначения подобных лекарств — стремление увеличить концентрацию интерферона в организме. Это важно для борьбы с вирусными инфекциями. Почему объемов вещества, вырабатываемых естественным образом, может не хватать? Дело в том, что белок производится в ответ на вирус, но постепенно его количество сокращается.

Причины приема интерферона

Главный повод, в связи с которым врачи так часто назначают иммуностимуляторы, — способствование быстрому выздоровлению пациента. После приема интерферона наблюдаются следующие эффекты:

блокируется производство ДНК и РНК, в составе которых есть вирус;

происходит воздействие на соседние клетки, в результате чего чувствительность к возбудителям инфекций приостанавливается;

как итог — прекращается размножение вируса.

Важно понимать, что подобные препараты не уничтожают вирусы, однако блокируют их активное размножение. При этом лекарство обычно начинает полноценно действовать через 4 часа после приема.

В случае проблем с иммунитетом интерфероны также могут назначаться, чтобы предупредить заражение острыми респираторными вирусными инфекциями. Кстати, препараты актуальны также в терапии других болезней (например, герпеса).

Однако не стоит заниматься самолечением и начинать пить интерферон при малейших признаках ОРВИ. У лекарств этой группы есть ряд противопоказаний и возможных побочных эффектов. Лучше проконсультироваться с врачом, чтобы взвесить риски и пользу от препарата, и только после этого принять решение. Также помните о естественных способах улучшения иммунитета.