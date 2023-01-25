ВОЙНА В Украине Германия начала переброску новейших зенитно-ракетных комплексов Patriot к границе Украины

2023-01-25 08:24

Германия начала переброску первых двух из трех эскадрилий зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польшу. Коллона техники двинулась из города Гноин в Мекленбурге-Передней Померании, передает Укринформ со ссылкой на трансляцию телеканала Welt.

Как пояснили в Бундесвере, цель перемещения - "защита воздушного пространства Польши и укрепление восточного фланга НАТО".

Отмечается, что зенитные комплексы должны переместиться на оперативные позиции в районе города Замосць на юго-востоке Польши, что примерно в 60 километрах от украинской границы и 110 километрах от украинского города Львова. Рядом с местом расположения комплексов находится важная железнодорожная перегрузочная станция для гражданских и военных грузов, предназначенных для Украины.

Военные Бундесвера находятся на месте в Польше уже с 16 января, чтобы обеспечить установку компонентов системы вооружения вместе с польскими партнерами по Альянсу. Подразделения интегрированы в систему защиты воздушного пространства НАТО на восточном фланге.

Батарея Patriot состоит из машины управления огнем, РЛС наблюдения и управления огнем, электрогенераторов и ракетоносителя ПВО, оснащенного от четырех до 16 ракет-перехватчиков.

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