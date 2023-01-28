ВОЙНА В Украине Водителям грозят штрафы до 680 гривен или лишение прав: за что будут наказывать

2023-01-28 22:00

Украинским водителям напомнили, за какое нарушение можно получить штраф от 340 до 680 гривен или же остаться без прав на полгода.

Об этом пишет avtodream.

Так, штраф размером 340 гривен может получить водитель, который передвигается в транспортном средстве и не имеет при себе аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки, рискует получить. В случае остановки патрульные квалифицируют это нарушение по ч.1 ст.121 КУоАП, но есть тонкости о которых следует знать.

Как отмечается, в том случае, если аптечка и огнетушитель отсутствуют в частном автомобиле, то водитель может отделаться лишь предупреждением, так как нет ни одного нормативного документа, где бы указывалась отдельная ответственность за вождение частного авто без аптечки.

Если же на таком нарушении поймали водителя транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров, то штраф составит 680 гривен. За повторное нарушение грозит лишение прав на 3-6 месяцев или админарест на 5-10 суток.

Напомним, до 17 тысяч гривен за нарушение: водителям грозят штрафы за "каждое колесо"