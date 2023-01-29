ВОЙНА В Украине роССия планирует наступление на февраль, возможно уже на следующей неделе - эксперт RUSI

2023-01-29 11:00

Анонсированная на саммите "Рамштайн" в конце января военная помощь вряд ли успеет прийти в Украину.

Россия собирается пойти в новое масштабное наступление на Украину в феврале. Возможно, это произойдет уже на следующей неделе.

Об этом рассказал член-корреспондент британского Королевского института оборонных и исследований безопасности (RUSI) Александр Данилюк в эфире Radio NV.

"Россияне однозначно запланировали наступательные действия на февраль. Возможно, даже на следующей неделе это начнется. Если не начнется, то это исключительно из-за того, что у россиян есть проблемы с планированием и выполнением", - сказал Данилюк.

Впрочем, отмечает эксперт, что качество подготовки этих подразделений армии РФ будет хуже, чем тех, которые вторглись в Украину 24 февраля 2022 года.

"В то же время надо понимать, что нам тогда очень повезло, что эти маршевые колонны, которые абсолютно не готовились к военному сопротивлению, были легкой добычей для Вооруженных сил. Такой ситуации уже не будет. Будет нормальная логистика и многое другое. Самое главное - будет количественное преимущество, которого в прошлом году не было", - добавил Данилюк.

Он также предупредил, что рассчитывать на военную помощь, анонсированную на саммите "Рамштайн" в конце января, не стоит. Она вряд ли успеет поступить в Украину до этих грядущих решающих нескольких месяцев.

Война в Украине - новое наступление русских

О новом возможном масштабном наступлении российской армии на Украину предупреждают уже несколько месяцев. Украинская разведка ожидает, что после замены командующего объединенной группировки российских оккупантов в Украине на Валерия Герасимова, россияне изменят тактику. Как рассказали в ГУР, "почерк" нового главы оккупационных войск уже ощутим.

25 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что наступление России в войне против Украины может начаться через один-два месяца. По его словам, оккупанты серьезно готовятся к активным действиям, в том числе пытаются вербовать криминальных авторитетов в Харьковской области.

Ранее Данилов заявлял, что Россия готовится к 24 февраля к активизации наступления, потому что хотят к годовщине каких-то достижений. Секретарь СНБО сказал, что оккупанты имеют задачу выйти на пределы Донецкой и Луганской областей, а также хотят каких-то достижений на Запорожском направлении. Данилов предупредил, что ближайший месяц-полтора будет сложным.

По данным издания Bloomberg, Путин готовит новое наступление на Украину в феврале-марте, даже несмотря на колоссальные потери. Отмечается, что президент РФ рассчитывает затянуть войну на годы. Наступление может начаться до того, как Киев получит обещанные боевые танки из США и Европы.