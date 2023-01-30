Экономика 4 критерії, за якими можна вибрати кредит

2023-01-30 14:20

Кожен банк намагається залучити до себе якомога більше людей та пропонує для цього неймовірні умови. Насправді ж кредит — це не щось страшне, чого варто боятися. Щоб у вас не виникло зайвих проблем, варто тільки ретельно вивчити умови займу та своєчасно вносити щомісячний платіж. На прозорих умовах оформити кредит онлайн ви можете в IdeaBank. Там ви можете розраховувати на суму від 1 до 172 тис. грн.

Графік платежів

Ще до підписання угоди з банком переконайтеся, що ви зможете вносити щомісячний платіж до банку своєчасно. Наприклад, ви отримуєте зарплату стабільно 15 числа кожного місяця. Дайте собі трохи часу, як страховку на випадок форс-мажорів. Тоді вам буде зручно платити за кредитом приблизно 20 числа.

Якщо це кредитна картка або картка з овердрафтом, конкретних графіків із точними датами там немає. Натомість є загальні терміни погашення боргу — до дедлайну потрібно буде погасити всю суму позики.

Можливість дострокового погашення кредиту

Якщо ви з тих людей, які не люблять тягнути гуму, то дострокове погашення кредиту — ідеальна функція для вас. Особливості цього інструменту:

можна скоротити основний борг та час повернення решти суми за допомогою додаткових сум;

додатково погашати кредит можна після внесення щомісячної суми;

після цього частіше є можливість змінити графік виплат, продовживши його або скоротивши, або залишити всі терміни.

Дізнайтеся про умови банку щодо дострокового погашення. Деякі кредитори просять попереджати їх про таке заздалегідь: зателефонувати, написати в чат-боті чи поставити галочку в особистому кабінеті. Деякі кредитори або окремі тарифи не пропонують такої функції, тож при порушеннях умов на вас може чекати штраф.

Штраф, пеня та додаткові витрати

Уточніть, які санкції очікують на вас, якщо ви не сплатите вчасно щомісячний внесок або порушите інші умови договору. До речі, це питання зазвичай і зазначене в угоді. Ймовірно, знаючи, що день прострочення за кредитом додасть до ваших витрат 500 грн, ви зможете уникнути таких форс-мажорів і будете уважно ставитися до строків і графіків.

Обробка персональних даних

Ви довіряєте банку основну інформацію про себе: починаючи від імені та закінчуючи номером телефону. І при цьому ви маєте повне право дізнатися, як саме банк використовуватиме ваші дані. Наприклад, багато хто відразу ж підключає на вашу електронну пошту рекламну розсилку. Ви можете відразу від цього відмовитися, якщо подібна перспектива вам не подобається.