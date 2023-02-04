ВОЙНА В Украине Когда будет расшифрован "черный ящик" упавшего в Броварах вертолета: названы сроки

2023-02-04 20:00

Расследование причин падения в Броварах вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, повлекшее за собой гибель 14 человек, в том числе и руководства Министерства внутренних дел Украины, продолжается. Максимум через две недели у следователей будет расшифровка "черного ящика" вертолета.

Она позволит определить приоритетную версию трагедии. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины Сергей Ионушас.

По словам народного депутата, в настоящее время следствие ожидает расшифровку "черного ящика" из вертолета, разбившегося в Броварах 18 января. Это позволит определить основную версию по поводу причин трагедии.

"Мы понимаем, что во время таких событий очень важна информация из "черных ящиков". Я знаю, что наши правоохранители уже работают вместе с французскими коллегами. Я надеюсь, примерно через неделю, максимум – две все же будет расшифрован "черный ящик"" , и после этого мы сможем более подробно ознакомиться с наиболее приоритетной версией", - сказал Ионушас.

Среди главных следователи рассматривают две версии падения вертолета: неисправность летательного аппарата и ошибка пилота. Несколько менее вероятной, но рабочей версией остается возможность диверсии. В любом случае, вопросу технической исправности украинских вертолетов сейчас уделяется значительное внимание.

"Мы договорились, что мы поставим на особый контроль комитет вопрос технической исправности других вертолетов. И вы знаете, что правоохранители уже совершили определенные процессуальные действия, обыски по отработке этой версии, они двигаются по контрактам, на основании которых была совершена покупка этих вертолетов", – подчеркнул Ионушас.

Напомним, вертолет ГСЧС с высшим руководством МВД на борту упал утром 18 января в пристоличном городе Бровары. Все десять человек, находившихся в вертолете, включая министра внутренних дел Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина, государственного секретаря Юрия Лубковича и трех членов экипажа - погибли.

Также катастрофа унесла жизни 4 гражданских, среди которых - 5-летняя девочка : вертолет упал на детский сад именно тогда, когда родители приводили туда своих малышей.

В общей сложности погибли 14 человек.