ВОЙНА В Украине В ходе войны в Украине ликвидировано уже более двадцати генералов рф

2023-02-10 10:27

На войне в Украине ликвилдированы более 20 рашистских генералов. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на данные разведки Японии, полученные в сотрудничестве с США и странами Европы.

По словам японского генерала в отставке, экс-начальника штаба Сухопутных сил Киефуми Ивата, гибель генералов ослабляет боевой дух солдат.

Как заявили в японской разведке, украинские войска могли использовать сигналы мобильных телефонов для обнаружения российского командования. Кроме того, вычислять командиров войск эрефии на оккупированных территориях ВСУ помогают украинские партизаны.