ВОЙНА В Украине Отключений света не будет! В энергосистеме Украины больше нет дефицита мощности

2023-02-14 13:35

В энергосистеме Украины нет дефицита мощности, хотя потребление электроэнергии остается существенным. Об этом сообщает Укрэнерго  14 февраля.

 "Выведен в ремонт энергоблок на одной из электростанций. Это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций, которые из-за половодья имеют достаточно ресурсов. Также идет импорт электроэнергии из Словакии", – говорится в сообщении.

Указано, что сегодня областям не сообщали о лимитах потребления электроэнергии. Но в соответствии с ростом потребления возможно применение отключений. При этом в Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют незначительные сетевые ограничения.

Сейчас энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций и поврежденных объектах магистральных сетей, которые получили значительные повреждения от ракетных и дроновых атак россиян.

subscriber subscriber

Еще по теме

Диверсанты в штатском и захват заложников: Санду рассказала о плане рф, который раскрыла Украина

2023-02-13 22:00

Польша создает международную коалицию для максимальной военной поддержки Украины

2023-02-13 15:37

документ Впервые за долгое время в энергосистеме Украины нет дефицита - отключений не планируется

2023-02-13 13:32

"Укроборонпром" в партнерстве с НАТО начал производить 120 мм мины для минометов

2023-02-13 08:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Отключений света не будет! В энергосистеме Украины больше нет дефицита мощности

2023-02-14 13:35

Украинские защитники за сутки сбили два вражеских самолета

2023-02-14 12:27

видео Стало відомо, коли Україна отримає надсучасну протиракетну систему Mamba SAMP-T

2023-02-14 11:33

Посольство США на россии призвало американцев немедленно уехать из страны

2023-02-14 10:25
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Отключений света не будет! В энергосистеме Украины больше нет дефицита мощности 2023-02-14 13:35
Украинские защитники за сутки сбили два вражеских самолета 2023-02-14 12:27
видео Стало відомо, коли Україна отримає надсучасну протиракетну систему Mamba SAMP-T 2023-02-14 11:33
Посольство США на россии призвало американцев немедленно уехать из страны 2023-02-14 10:25