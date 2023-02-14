ВОЙНА В Украине Отключений света не будет! В энергосистеме Украины больше нет дефицита мощности

2023-02-14 13:35

В энергосистеме Украины нет дефицита мощности, хотя потребление электроэнергии остается существенным. Об этом сообщает Укрэнерго 14 февраля.

"Выведен в ремонт энергоблок на одной из электростанций. Это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций, которые из-за половодья имеют достаточно ресурсов. Также идет импорт электроэнергии из Словакии", – говорится в сообщении.

Указано, что сегодня областям не сообщали о лимитах потребления электроэнергии. Но в соответствии с ростом потребления возможно применение отключений. При этом в Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют незначительные сетевые ограничения.

Сейчас энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций и поврежденных объектах магистральных сетей, которые получили значительные повреждения от ракетных и дроновых атак россиян.