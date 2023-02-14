ВОЙНА В Украине видео Украина получит 90 танков Т-72 и "Леопарды" от 8 стран, – министр обороны США

2023-02-14 16:00

 

Восемь стран согласились передать Украине танки Leopard, США, Чехия и Нидерланды передадут 90 танков Т-72. Об этом перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины заявил министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 14 февраля.

Остин сказал, что планы России по захвату Украины провалились, в том числе благодаря поддержке международных союзников и поставке оружия для защиты от государства-оккупанта. Глава Пентагона подчеркнул, что Украина показала и продолжает демонстрировать ощутимые результаты в противодействии РФ с февраля 2022 года.

"Группа стран, в частности Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды, вместе будут поставлять Украине танки Leopard 2 для того, чтобы Украина была крепче", – сказал Остин.

Также Украина получит 90 танков Т-72 от США, Чехии и Нидерландов вдобавок к переданным Польшей, другие страны обеспечат поставки боеприпасов, заявил министр обороны США. Системы противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T Украине предоставят Италия и Франция, США, Германия и Нидерланды передадут системы Patriot, отметил Остин.

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