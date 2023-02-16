ВОЙНА В Украине Украинцы могут получить лекарства бесплатно или с небольшой доплатой: куда обращаться

2023-02-16 19:30

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, кто и где может получить лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Так, украинцы с рядом диагнозов, к примеру, сахарный диабет, эпилепсия, нарушения психического состояния, могут по рецепту семейного врача получить необходимые лекарства абсолютно бесплатно или за небольшую доплату.

Как отмечается, для этого врач выписывает рецепт, а пациент должен обратиться в аптеку, которая работает с государством по этой программе и имеет в наличии необходимые препараты.

В частности, найти аптеку с "доступным лекарством" можно несколькими путями:

позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Все звонки со стационарных и мобильных телефонов – бесплатные;

все аптеки, участвующие в программе, имеют соответствующие обозначения в виде наклеек "Здесь есть Доступные лекарства". А те, где можно получить инсулин, имеют наклейку +Инсулины;

также можно найти аптеку с "доступным лекарством" с помощью "Электронной карты аптек-участниц программы реимбурсации лекарственных средств".