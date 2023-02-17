ВОЙНА В Украине В Украине пока не будут проводить массовые проверки мест проживания ВПО

2023-02-17 22:12

В Україні поки не будуть масово перевіряти місця проживання ВПО, – повідомили у Мінінтеграції. Перевірки здійснюватимуть виключно у випадках звернення правоохоронців до органів соцзахисту за наявності підозри неправомірного отримання допомоги.

За словами віце-прем’єрки Ірини Верещук, держава зобов’язана проконтролювати цільове використання коштів. Проте уряд не хоче постійно перевіряти людей та помилково позбавляти їх допомоги.

Раніне у Мінреінтеграції було ухвалено рішення, що перевірки місця проживання ВПО проводитимуться виключно у випадках звернення правоохоронних органів до органів соцзахисту населення за наявності підозри неправомірного отримання допомоги.

Про це громадян мають проінформувати телефоном. У всіх інших випадках проведення вибіркових перевірок житла внутрішніх переселенців не допускається.

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МАГАТЭ направит своих инспекторов на все АЭС Украины, - The Wall Street Journal 2023-02-17 20:34
Концерн Rheinmetall намерен запустить производство систем HIMARS в Европе 2023-02-17 19:31