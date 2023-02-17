Как купить и продать криптовалюту с выводом средств?

2023-02-17 15:58

Развитие криптоиндустрии спровоцировало появление большого количества способов и платформ для приобретения цифровых монет. Сегодня новичкам не нужно каких-то технических знаний, как купить крипту, чтобы самостоятельно выполнить операцию. Несмотря на изобилие вариантов, самым безопасным и простым для этих целей остается использование централизованной биржи. Вы можете воспользоваться и другими площадками, но важно предварительно убедиться в их безопасности.

Где покупать криптовалюту в Украине: криптовалютные биржи

Одно из ключевых преимуществ криптобирж – большое разнообразие криптовалют, в то время как на других сервисах вы найдете лишь самые популярные криптоактивы. К тому же, биржи обеспечивают защиту средств пользователей, поскольку предусматривают страховые фонды и специальные инструменты, которые обезопасят от отмывания денег и хакерских атак.

Помимо стандартных операций по покупке и продаже крипты, здесь также доступны специальные инструменты, позволяющие зарабатывать. Например, можно использовать маржинальную торговлю – торговля заемными деньгами от биржи, что поможет увеличить доход. Также можно рассмотреть стейкинг, который предполагает получение процентов за вклады в цифровых монетах.

Электронные обменники

Если вас интересует не только, как приобрести криптоактивы, но и как продать криптовалюту и вывести деньги, то можно дополнительно рассмотреть онлайн-обменники. Это круглосуточные сервисы, на которых принимают карты украинских банков. Учитывайте, что каждая платформа самостоятельно устанавливает обменный курс для каждого направления. К примеру, чтобы приобрести Tether с оплатой картой, необходимо выбрать подходящее направление и кликнуть по нему. Далее пользователь вводит данные карты и кошелька, на которой нужно зачислить средства. Электронные обменники работают в двух режимах:

Автоматический. Ручной (с участием оператора).

Площадки могут предусматривать регистрацию или предлагать собственные программы лояльности. Это направлено на то, чтобы завлекать пользователей для выполнения операций в их обменнике.

Как и где купить криптовалюту: P2P-платформы

Сервисы формата Peer-to-peer дают возможность торговать без подключения к процессу посредников. Они представляют собой своего рода доску объявлений. Для начала нужно зарегистрироваться, после чего можно выставить объявление. В нем должна быть указана следующая информация:

Количество монет.

Стоимость.

Условия и способ оплаты.

Лимиты транзакций и маржа.

После выставления объявления необходимое количество криптовалют переводится на временный депозит. Обмен совершается только после подтверждения транзакции обеими сторонами. Выбирая, где купить крипту, это вариант привлекателен также из-за системы рейтинга. Каждый пользователь получает оценку, что позволит легко найти участника для сделки. К преимуществам стоит отнести и минимальные комиссии, возможность отказаться от сделки, интуитивно понятный интерфейс.