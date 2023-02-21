ВОЙНА В Украине видео Бои за Бахмут: пограничники отбили наступление "вагнеровцев" и перешли в контратаку

2023-02-21 21:30

За прошедшие сутки бойцы Госпогранслужбы уничтожили в ближнем бою 6 оккупантов и еще 9 ранили. Группа "вагнеровцев" пыталась продвинуться после того, как закрепилась в постройках.

Ночью в пригороде Бахмута Донецкой области пограничники отбили шесть атак противника. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что минометчики ГПСУ в бою отбили атаку пехоты противника. К вечеру защитники Бахмута из стрелкового оружия остановили продвижение 20 "вагнеровцев", которые закрепились в постройках и ожидали огневой поддержки.

При взаимодействии с ВСУ пограничники перешли в контратаку. В ближнем бою уничтожено 6 оккупантов, еще 9 ранили.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, 20 февраля сообщалось, что в районе города Бахмут бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражескую пехоту.

На обнародованных кадрах, сделанных из дрона, видно, как украинские защитники охотятся за российскими захватчиками. Им дают выйти на открытую местность, а затем попадают в них из миномета. Так поражают несколько вражеских групп. В результате слаженных действий украинских защитников было ликвидировано около 8 оккупантов.

20 февраля украинские военные показали, как работает зенитный расчет ЗУ-23-2 в Бахмуте. По словам командира экипажа с позывным "Генерал", главное в их работе — маневренность. Нужно постоянно менять позицию, так как ВС РФ охотятся за подобными машинами.

Также напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) настаивают на необходимости продолжать удерживать Бахмут, так как это стратегически обоснованная попытка ослабить врага на отдельном участке фронта.

Ранее, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжат защищать Бахмут, но "не любой ценой", допустив, что украинские защитники могут покинуть город.