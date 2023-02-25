ВОЙНА В Украине видео Последствия "хлопка" в Мариуполе: склад боеприпасов, танк и 50 оккупантов

2023-02-25 12:00

 

В Мариуполе в результате взрыва обезврежены два БМП, один танк, один САУ и склад БК, 50 российских оккупантов. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Цитата

"Последствия мариупольского хлопка вчера. После “кары небесной”. Группа мариупольского сопротивления подтверждает минус состав БК после яркого пожара в районе Новоселовки Центрального района и саундтрека детонации снарядов", - написал Андрющенко.

Детали

Также Андрющенко сообщил, что, по полученным данным, к ранее обезвреженным складам БК и ГСМ добавились:

- 2 БМП

- 1 танк

- 1 САУ

50 оккупантов в состоянии 200 или тяжелого 300.

"Из-за сложности и охраны территории попадания продолжаем сбор данных о реалиях хлопка", - сообщил Андрющенко.

 

 

Дополнение

24 февраля советник мэра города Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе прогремел взрыв. Он отмечал, что "город наслаждается звуками детонации БК".

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