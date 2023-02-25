В Мариуполе в результате взрыва обезврежены два БМП, один танк, один САУ и склад БК, 50 российских оккупантов. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
Цитата
"Последствия мариупольского хлопка вчера. После “кары небесной”. Группа мариупольского сопротивления подтверждает минус состав БК после яркого пожара в районе Новоселовки Центрального района и саундтрека детонации снарядов", - написал Андрющенко.
Детали
Также Андрющенко сообщил, что, по полученным данным, к ранее обезвреженным складам БК и ГСМ добавились:
- 2 БМП
- 1 танк
- 1 САУ
50 оккупантов в состоянии 200 или тяжелого 300.
"Из-за сложности и охраны территории попадания продолжаем сбор данных о реалиях хлопка", - сообщил Андрющенко.
Дополнение
24 февраля советник мэра города Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе прогремел взрыв. Он отмечал, что "город наслаждается звуками детонации БК".