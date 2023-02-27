ВОЙНА В Украине Британская разведка оценила взрывы вокруг Мариуполя: повод для "беспокойства" рф

2023-02-27 20:00

 

россия скорее всего будет обеспокоена взрывами в районе Мариуполя, в зоне, которую она, вероятно, ранее оценивала как вне пределов украинских ударов. Об этом говорится в очередной сводке Минобороны Великобритании на основе разведданных.

Цитата

"С 21 февраля 2023 года пророссийские чиновники сообщили о по меньшей мере 14 взрывах вокруг оккупированного рф города Мариуполь. (...) россия, вероятно, будет обеспокоена тем, что непонятные взрывы происходят в зоне, которую она, вероятно, ранее оценивала как выходящую за пределы обычных украинских возможностей для ударов", - говорится в отчете.

Детали

Как сообщается, места инцидентов включают место хранения боеприпасов в аэропорту, два топливных склада и сталелитейный завод, который россия использует как военную базу. Мариуполь находится по меньшей мере в 80 км от линии фронта.

"Хотя Мариуполь был значительно разрушен в начале войны, он важен для россии, поскольку он является крупнейшим городом, захваченным россией в 2022 году, который она все еще контролирует, и расположен на ключевом логистическом пути", - отметили в британской разведке.

Дополнение

Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Валерий Залужный намекнул на освобождение Мариуполя в этом году.

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