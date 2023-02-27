ВОЙНА В Украине На фоне боевых успехов ВСУ во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство - Генштаб

2023-02-27 20:30

На фоне боевых успехов Вооруженных Сил Украины во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Ввиду этого российские заместители командиров по политической работе активно проводят разъяснительную работу по предотвращению дезертирства среди российских военнослужащих", - информирует Генштаб.

Детали

Отмечается, что до российских оккупантов пытаются довести статьи уголовного кодекса о наказании.

В частности, всех захватчиков пугают, что российские военнослужащие, которые с 2017 года находятся в статусе самовольно оставивших воинскую часть, получили наказание от 4 до 12 лет лишения свободы.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ также информировал, что авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25.