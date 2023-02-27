ВОЙНА В Украине На фоне боевых успехов ВСУ во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство - Генштаб

2023-02-27 20:30

 

На фоне боевых успехов Вооруженных Сил Украины во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

"Ввиду этого российские заместители командиров по политической работе активно проводят разъяснительную работу по предотвращению дезертирства среди российских военнослужащих", - информирует Генштаб.

Детали

Отмечается, что до российских оккупантов пытаются довести статьи уголовного кодекса о наказании.

В частности, всех захватчиков пугают, что российские военнослужащие, которые с 2017 года находятся в статусе самовольно оставивших воинскую часть, получили наказание от 4 до 12 лет лишения свободы.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ также информировал, что авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25.

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