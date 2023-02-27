ВОЙНА В Украине НАТО может передать Украине 62 Leopard 2, - Писториус

2023-02-27 22:00

 

Страны Североатлантического альянса могут передать Украине в общей сложности до 62 немецких основных боевых танков Leopard 2.

Об этом в интервью радио Deutschlandfunk заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Да, это может произойти", - сказал чиновник, отвечая на вопрос, возможно ли достичь цифры в 62 танка, которые передадут Украине.

Этого числа будет достаточно для формирования двух танковых батальонов, однако, вряд ли Германия передаст больше танков, добавил Писториус. Министр подчеркнул, что для этого сначала нужно пополнить резервы за счет промышленности.

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По его словам, всего Запад способен передать 300 танков, которых запрашивала Украина.

"И тогда вы увидите, как после этого изменится ход войны", - отметил он.

Учитывая решение о передаче Украине танков Leopard 2, министр обороны предполагает, что Альянс получит дополнительные обязательства, отмечает издание. Как заявил Писториус, он "очень уверен", что увеличить количество танков для Украины удастся благодаря передаче более современных Leopard 2A6.

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