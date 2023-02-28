ВОЙНА В Украине Залужный обсудил с Милли усиление ПВО Украины и запросил поставку самолетов F-16

2023-02-28 18:00

 

Валерий Залужный подчеркнул, что каждый полученный снаряд и единица вооружения - это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный во время разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли отметил необходимость усиления системы противовоздушной обороны Украины, в частности с помощью боевых самолетов F16.

"Мы традиционно уделили внимание вопросам поставок военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине, ситуации на линии фронта и дальнейшим планам Сил обороны нашего государства по деоккупации его территории", - сообщил Залужный.

Также он отметил, что "актуализировал необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны Украины, в том числе и путем предоставления многоцелевых боевых самолетов F16".

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил Милли, руководство и народ Соединенных Штатов Америки за последовательную поддержку Украины в борьбе с неспровоцированной и неоправданной агрессией России.

"Каждый полученный снаряд, каждая единица вооружения и техники - это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан. Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно победим", - заявил Залужный.
Самолеты F-16 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина давно ожидает решения США о передаче Украине истребителей F-16. Однако, недавно президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" F-16. По его словам, США передают Украине танки, артиллерию и средства противовоздушной обороны. Глава Белого дома подчеркнул, что это то, что нужно, чтобы обеспечить возможность успехов весной, летом и в начале осени.

Между тем, глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Конгресс продолжит давить на администрацию Байдена относительно передачи истребителей F-16 Украине. По его мнению, это вооружение может появиться в Украине в "решающий и поворотный" момент конфликта.

Маккол недавно с группой других конгрессменов-республиканцев встречался в Киеве с Владимиром Зеленским. По данным издания CNN, президент Украины отправит им список вооружений, включая истребители F-16, которые необходимы для ускорения окончания войны с Россией. Издание пишет, что Байден и Марк Милли пока выступали против такого шага из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта.

CNN со ссылкой на источники также сообщает, что высокопоставленные военные руководители непублично признают, что F-16 помогут Украине выиграть войну. Издание пишет о разногласиях во взглядах относительно этих самолетов в Пентагоне - в частности, расколе с более осторожным подходом Милли, который, согласно многочисленным источникам, долгое время опасался любых действий, которые могут спровоцировать эскалацию со стороны России.

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