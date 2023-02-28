ВОЙНА В Украине Более 100 погибли, десятки получили ранения: в Кабмине рассказали, сколько чиновников воюет на фронте

2023-02-28 19:30

 

В рядах Сил обороны Украины наше государство с оружием в руках защищают более 3,5 тысяч государственных служащих. Более сотни чиновников уже отдали жизнь за родину в боях с врагом.

Еще около 80 госслужащих получили ранения на фронте. Об этом заявил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в эфире телемарафона.

"В общей сложности на конец года таких людей (госслужащих, воюющих с российскими оккупантами на разных направлениях фронта. – Ред.) было 3 637 человек. К сожалению, по состоянию на конец года 108 государственных служащих погибли, 80 были ранены", – отметил Немчинов.

Министр Кабмина также отметил, что неизвестной остается судьба более 200 государственных служащих: они считаются пропавшими без вести.

Тысячи чиновников сейчас воюют не только в рядах Вооруженных сил Украины, они также защищают наше государство бок о бок с бойцами Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины и других военных формирований.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что ближайшие три месяца войны определят ход событий на фронте в Украине.

Между тем, украинская разведка убеждена: где бы ни планировали активизацию войска государства-агрессора, в этих планах нет повторного нападения на Украину с севера. В случае же, если захватчики попробуют снова пойти "на Киев" со стороны северных границ – в итоге они получат такую же катастрофу, как та, которой для них закончился первый "киевский поход".

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