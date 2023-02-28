ВОЙНА В Украине У ВСУ есть возможности для контрнаступления на Запорожье и попытки "отрезать" Крым от материковой части рф, - ISW

2023-02-28 21:00

У украинских военных есть возможности перейти в контрнаступление на Запорожье и попытаться отрезать оккупированный Крым от материковой части России.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские военные продолжают реагировать на беспокойство Запада о возможностях Украины освободить оккупированные территории. В частности, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что украинские войска будут готовы к контрнаступлению весной 2023 года, а стратегической целью Украины является разделение российской линии фронта между Крымом и материковой частью России.

Это заявление прозвучало на фоне того, что западные официальные лица и СМИ недавно выразили сомнение в способности украинских сил вести контрнаступление и способности Запада оказывать Украине долгосрочную военную помощь

"Предыдущие оценки ISW российских военных возможностей вдоль линии фронта в Запорожской области свидетельствуют о том, что для Украины существуют возможности для проведения контрнаступления в этом стратегически важном регионе", - подытожили в ISW.