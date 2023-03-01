ВОЙНА В Украине Получит ли Украина истребители F-16: в США сделали неожиданный вывод

2023-03-01 19:00

Комитет Палаты представителей США по вооруженным силам пришел к выводу, что отправка истребителей F-16 "не будет мудрым использованием ресурсов", необходимых Украине для победы в войне с россией.

Об этом заявил конгрессмен Адам Смит, являющийся самым высокопоставленным представителем демократов в этом комитете. По его словам, будет очень трудно сберечь эти истребители в боевых условиях, передает CNN.

"Правда заключается в самой стоимости попытки задействовать F-16 в Украине: даже если мы скажем, что нет ничего важнее этого оружия, и потратим все наше время и ресурсы на то, чтобы этого добиться, в лучшем случае мы сможем поставить в Украину несколько действующих F-16 в течение года, ну или может быть восьми месяцев, если сильно напряжемся", - отметил Смит.

Смит акцентировал, что "нужно ведь не только обучить пилотов, но и подготовить механиков, аэродромы, способные принимать F-16, а также иметь все необходимые запчасти, чтобы истребители могли функционировать".

Американские истребители F-16 для Украины - последние новости

На днях председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Конгресс продолжит давить на администрацию президента Джо Байдена по поводу передачи истребителей F-16 Украине.

Ранее советник Байдена Джейк Салливан заявил, что между президентами США и Украины состоялся разговор, посвященный нюансам поставки ВСУ F-16. По его словам, запрошенные Киевом истребители не могут сейчас оказать должного эффекта в приближающемся контрнаступлении Украины.