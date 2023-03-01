ВОЙНА В Украине В Пентагоне считают, что война в Украине может длиться и два-три года

2023-03-01 18:30

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль не исключает, что война в Украине может продлиться еще два-три года.

Источник: Колин Каль во время слушаний в Конгрессе США 28 февраля

Прямая речь: "Это сложно (предсказать, как долго нужно будет поддерживать Украину в связи с войной – ред.), потому что мы не знаем точную траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года.

Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько надо".

Детали: Каль признал, что Украина зависит от помощи США и партнеров.

Минобороны США считает, что в ближайшее время может происходить переход небольших территорий из рук в руки, но значительных успехов России в продвижении по территории Украины не ожидается.