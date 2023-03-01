ВОЙНА В Украине В МИД Израиля объяснили свою "уникальную позицию" относительно войны рф против Украины

2023-03-01 21:00

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил о том, что поддержка его страной Украины очевидна.

Глава внешнеполитического ведомства отбросил жалобы, что "Иерусалим балансирует между такой поддержкой и своими связями с Россией", передает Times of Israel.

"Конечно, мы осуждаем российскую агрессию против Украины", – сказал Коэн.

Однако он подчеркнул, что Израиль находится в "уникальной позиции", ведь в России живет большое количество евреев.

"Мы не похожи на другие страны. Россия - главный игрок в нашем регионе, а также в Сирии. Поэтому я считаю, что мы делаем максимум во всех аспектах", - отметил глава МИД.

Коэн также вспомнил свой недавний визит в Киев, подчеркнув, что стал первым израильским министром и вообще первым главой МИД государств Ближнего Востока, посетившим Украину после начала полномасштабной войны и выразившей солидарность.