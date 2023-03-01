ВОЙНА В Украине видео Военный аэродром в Ейске посетила «бавовна» — что известно

2023-03-01 16:30

 

Сообщают о взрывах на аэродроме в городе Ейск, Краснодарский край. Местные жители слышали звуки взрывов и фиксируют пожар, пишут в соцсетях.

«Это была ракета…Украинцам что-то новенькое прислали..» – жалуются местные.

Перед возгоранием местные жители слышали два похожих на взрывы звука, засняли в небе след, предположительно от ракеты.

Некоторые утверждают, что на подлете к аэродрому были сбиты два беспилотника «Стриж» (Ту-141).

Аэродром в Ейске используется как база для истребителей, которые атакуют инфраструктуру Украины.

Город находится  в 150 км от подконтрольной ВСУ территории. Ейск располагается фактически напротив Мариуполя через залив.

Официальной информации о ЧП пока нет.

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