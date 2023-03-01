ВОЙНА В Украине Глава Офиса президента Украины обсудил с советником президента США по нацбезопасности украинскую формулу мира

2023-03-01 11:33

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщается на сайте ОП утром в среду, 1 марта.

"Собеседники подвели итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена, которая состоялась на прошлой неделе в Киеве. Также была обсуждена ситуация на фронте, в частности оборона Бахмута в Донецкой области, и недавние атаки вражеских дронов-камикадзе на объекты на территории Украины", – говорится в сообщении.

Ермак и Салливан также обменялись мыслями об украинской формуле мира и общем стремлении к справедливому миру, которое поддерживают страны мира.

Ермак также поблагодарил американскую сторону за поддержку на Генеральной ассамблее ООН резолюции "Принципы Устава ООН, которые лежат в основе всеохватывающего, справедливого и устойчивого мира в Украине", за которую проголосовала 141 страна.

Кроме того, он выразил благодарность всему американскому народу, президенту США и обеим палатам Конгресса за неизменную поддержку Украины в борьбе с государством-террористом.

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