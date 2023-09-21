ВОЙНА В Украине "Бавовна" будет продолжаться: в ВСУ прокомментировали атаки на военные объекты в Крыму

2023-09-21 19:15

Украина не может защищаться "в одностороннем порядке".

"Бавовна" на временно оккупированных Россией территориях и на военных объектах захватчиков в аннексированном Крыму будет происходить и дальше. Ведь Украине нужно уничтожать врага и его логистику.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

"Вы видите результаты работы Воздушных сил, в частности это два корабля, которые отправлены вслед за крейсером "Москва". То есть уничтожены были точными ударами наших пилотов. Ну и другие удары, которые осуществляются. Это впечатление складов боеприпасов на оккупированной территории, в частности в Крыму" ", – сказал Игнат.

По словам представителя ПС, Украина не может просто защищаться "в одностороннем порядке".

Он также добавил, что "бавовна" на оккупированных россиянами территориях Украины будет происходить и дальше.

"Мы должны уничтожать врага, уничтожать его логистику, в частности уничтожать штабы, органы военного управления, которые враг имеет в разных направлениях", — подчеркнул Игнат.

Напомним, 21 сентября Украина массированно ударила ракетами "Нептун" по аэродрому Саки в Крыму. СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщили, что в результате масштабного огневого удара нанесены серьезные повреждения технике российской оккупационной армии.