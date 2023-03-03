ВОЙНА В Украине Когда в Украине завершится отопительный - уже названа точная дата

2023-03-03 15:37

В Украине завершить отопительный сезон рассчитывают в начале апреля, однако, если на улице будет держаться холодная погода, то в дома украинцев продолжат обогревать. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в эфире телемарафона.

"Есть надежды, что сможем сделать завершение сезона в самом начале апреля, но если будет холодно, то теплоснабжение будет продолжаться. Но мы должны осознавать, что нужно экономить", - сказал он.

Чернышев подчеркнул, что Украина обеспечена достаточным запасом природного газа на отопительный сезон, но завершить его хотелось бы как можно раньше.

Он призвал украинцев бережно пользоваться отоплением.