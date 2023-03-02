ВОЙНА В Украине Словакия заявила, что готова передать ВСУ почти все свои самолеты МиГ-29

2023-03-02 16:30

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна готова передать ВСУ 10 из 11 самолетов МиГ-29.

Об этом сообщает Associated Press.

«Мы больше никогда не будем использовать МиГ. У них нет для нас настоящей ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти чью-то жизнь», - заявил министр.



Словакия больше не использует МиГ-29 из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию. В то же время такие специалисты есть в ВСУ.

Ярослав Надь отметил, что решение может быть принято в течение нескольких дней или недель. Он подчеркнул, что это "действительно беспроигрышный вариант для всех участников этого процесса".

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинским силам потребуются истребители, чтобы отразить угрозы со стороны России. Он сказал, что передача советских МиГ-29 Украине обеспечит поддержку и в определенной степени уравновесит ее силы с РФ.

10 февраля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна готова начать процесс переговоров по поставкам истребителей МиГ-29 уже сейчас, после просьбы президента Владимира Зеленского передать ВСУ боевую авиацию.