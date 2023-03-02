ЕС увеличит производство боеприпасов для Украины - Spiegel

Ранее инициативу по увеличению производства 155-мм снарядов для Украины проявили в Вашингтоне.
Еврокомиссия заявила о своих планах нарастить производство боеприпасов для снабжения Украины. Ожидается, что новые партии боеприпасов ЕС сможет отправить уже этой весной. Об этом в среду, 1 марта, пишет Spiegel.
Также в Европе планирует заняться пополнением собственных арсеналов.
Ожидается, что соответствующую инициативу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представит членам ЕС в четверг, 2 марта, в рамках плана по военной помощи Украине.
Как отмечают журналисты, план по наращиванию производства вооружения в ЕС, который представит Урсула фон дер Ляйен, состоит из трех частей.
Первым важным аспектом указывается увеличение производства и поставок Украине 155-мм артиллерийских снарядов - расходы ЕС планирует покрыть средствами Европейского фонда мира (EPF).
Второй компонент предусматривает обеспечение собственных запасов ЕС 155-мм снарядами в сотрудничестве с Европейским оборонным агентством EDA.
Третьим компонентом заявлено долгосрочное формирования европейских мощностей по производству боеприпасов, которые будут корректироваться в зависимости от актуальной ситуации с безопасностью в регионе.
Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году.