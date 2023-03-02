ВОЙНА В Украине В США одобрили законопроект о запрете TikTok

2023-03-02 20:30

Комитет палаты представителей по иностранным делам Конгресса США проголосовал за принятие закона, который упростил бы запрет TikTok в Соединенных Штатах. Это позволит администрации Байдена вводить общенациональный запрет TikTok в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Об этом сообщает CNN.

Детали

Согласно тексту законопроекта, предлагается наложить санкции на TikTok и компанию ByteDance, к которой принадлежит соцсеть, если будет доказано, что они могли сознательно передать данные пользователей TikTok “любому иностранному лицу”, сотрудничающему с китайским правительством.

Санкции также понадобятся, если администрация Байдена признает, что компании помогали китайскому правительству участвовать в слежке, хакерстве, цензуре или сборе разведданных; способствовали вмешательству в выборы в Соединенных Штатах или в другой демократической стране-партнере; помогали китайскому правительству влиять на формирование политики США.

В США опасаются, что правительство Китая может оказать давление на TikTok или ByteDance, чтобы те передавали личную информацию своих пользователей в США. Официальные лица заявили, что эти данные могут принести пользу Китаю, способствуя целенаправленным кампаниям по дезинформации или в целях разведки.

В своем заявлении представитель TikTok Брук Оберветтер призвала администрацию Байдена завершить предлагаемое соглашение о национальной безопасности, над которым работали годами и которое призвано решить эти проблемы.

«Запрет TikTok в США – это запрет на экспорт американской культуры и ценностей для более миллиарда людей, которые пользуются нашим сервисом по всему миру. Мы разочарованы тем, что этот поспешный законодательный акт продвигается вперед, несмотря на его значительное негативное влияние на права свободы слова миллионов американцев, которые пользуются и любят TikTok», – заявила пресс-секретарь TikTok Брук Оберветтер в ответ на законопроект.

Напомним

Недавно Канада запретила TikTok на государственных мобильных устройствах из-за проблем с безопасностью данных после аналогичного запрета Европейского Союза на прошлой неделе.