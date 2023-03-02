ВОЙНА В Украине Вторжение в Молдову: премьер Речан оценил шансы роССии

2023-03-02 21:00

 

Россия не может сейчас напасть на Молдову, поскольку у Кремля не хватит для этого ресурсов, кроме того, прямому вторжению мешает то, что между россией и Молдовой находится Украина.

Об этом сказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан в эфире румынского телевидения, пишет NewsMaker.

«У россии не хватит ресурсов для эскалации. Понятно также, что россия не может начать прямое военное вторжение в Молдову», – сказал Речан.

Он отметил, что в то же время у Молдовы достаточно средств, чтобы справиться с вероятной эскалацией в сепаратистском анклаве Приднестровья (администрация которого, по его мнению, также «стремится к миру и стабильности»).

Речан подчеркнул, что сейчас россия ведет против Молдовы гибридную войну – «много пропаганды, дезинформации, распространение нарративов в пользу войны», но успеха им таким образом не добиться.

Премьер Молдовы напомнил, что его страну также в значительной степени защищает система ПВО Украины.

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ВОЙНА В Украине

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Вторжение в Молдову: премьер Речан оценил шансы роССии 2023-03-02 21:00
В США одобрили законопроект о запрете TikTok 2023-03-02 20:30