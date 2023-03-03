Мир В Европе начали арестовывать виллы российских олигархов, попавших под санкции

2023-03-03 08:26

Суд во Франции впервые наложил арест по уголовному делу на виллу, которая принадлежит российскому олигарху. В частности, речь идет о председателе совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Викторе Рашникове. Об этом сообщает газета Le Monde.

Стоимость виллы оценивается в 23 млн евро. Она находится в прибрежной коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра под Ниццей.

Виллу арестовали еще в октябре 2022 года по запросу Junalco - подразделения прокуратуры Парижа, занимающегося борьбой с организованной преступностью. Она находилась в процессе продажи. Продавец, швейцарская фирма, принадлежит более крупной компании, зарегистрированной на Панаме.

В Junalco считают, что эти структуры связаны с Рашниковым, как и покупатель виллы, гражданин рф. Сделка стоимостью в 17 млн евро в итоге была заморожена.

Права собственности на три других дома Рашникова на Лазурном берегу ранее заморозили в административном порядке после того, как олигарх 15 марта 2022 года, после вторжения рф в Украину попал под персональные санкции Евросоюза.

Однако вилла в Сен-Жан-Кап-Ферра тогда не попала в поле зрения французских правоохранителей, так как не была задекларирована в качестве собственности Рашникова, отмечает СМИ, ссылаясь на осведомленный источник.

Во Франции расследуется 17 дел в отношении олигархов из оркостана, по подозрению в отмывании денег.