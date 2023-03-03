ВОЙНА В Украине Зачем на самом деле рф создает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья

2023-03-03 11:34

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил, что эрефия устраивает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, чтобы отвлечь внимание мира от войны в Украине и продемонстрировать какую-то "победу" для российского народа. Об этом сообщает РБК-Украина.

"В Приднестровье у россиян есть очень ограниченный контингент. Есть склады, которые они охраняют. Но на тех складах уже почти ничего нет, а то, что осталось - старое и непригодное к использованию. А в Молдове они сейчас все же пытаются политическим путем расшатать ситуацию - под "чужим флагом", - отметил Черняк.

По его словам, по такому сценарию россияне когда-то устраивали провокации в Донецке и Луганске.

"Создавая напряжение в Молдове, эрефия ставит для себя две цели. Первое - это попытка отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий. Они видят, что все внимание сконцентрировано на Украине, в том числе в смысле помощи. Поэтому они пытаются разжечь новый пожар в Европе", - заявил представитель ГУР.

Он добавил, что россияне не добились никакого результата в своей так называемой "специальной военной операции".

"Поэтому им нужно демонстрировать любые "победы" для своего населения", - отметил Черняк.