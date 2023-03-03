Политика США перебросили в Европу "самолет судного дня" - с его борта можно управлять подлодками и ракетами

2023-03-03 18:28

До Ісландії прибув E-6B Mercury, який має статус "повітряного командного пункту" ЗС США. Про це повідомляє командування військ США у Європі.

Літак призначений для зв'язку з атомними підводними човнами класу Ohio стратегічного призначення, які є носіями міжконтинентальних балістичних ракет.

Літак E-6B Mercury Військово-морських сил США, підпорядкований першому крилу Стратегічного командування США, нещодавно прибув до Ісландії, виконуючи операції у зоні відповідальності Європейського командування Збройних сил США, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що під час перебування в Ісландії члени екіпажу літака зустрілися із послом США та іншими дипломатами та військовими.