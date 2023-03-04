ВОЙНА В Украине США объявили о новой помощи Украине с боеприпасами к HIMARS, гаубицам и Bradley на $400 млн

2023-03-04 12:00

 

Министерство обороны США объявило о новом пакете Украине на общую сумму 2 миллиарда долларов, который поможет усилить противовоздушную оборону.

Об этом говорится в заявлении Пентагона, пишет "Европейская правда".

В частности, Соединенные Штаты предоставляют дополнительные беспилотные летательные аппараты, оборудование для борьбы с БПЛА и средствами радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и средств высокоточной стрельбы, которые усилят способность Украины отражать российскую агрессию.

Этот пакет помощи в сфере безопасности включает:

- Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

- Дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

- Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

- Беспилотный авиационный комплекс CyberLux K8;

- БПЛА Switchblade 600;

- БПЛА "Altius-600";

- БПЛА Jump 20;

- Средства противодействия БПЛА и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы;

- Средства разминирования;

- оборудование для обеспечения защищенной связи;

- Финансирование обучения, технического обслуживания и содержания.

Помощь предоставляется в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности Украине (USAI). В отличие от пакетов вооружений, которые берутся непосредственно из американских вооруженных запасов и могут быть быстро отправлены в Украину, пакеты USAI закупаются или заказываются в промышленности.

"Это объявление - начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины", - отметили в Пентагоне.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео лаврова осмеяли в Индии после пропагандистской лжи о войне в Украине

2023-03-04 14:00

Українським вболівальникам футболу хочуть дозволити повернутись на трибуни

2023-03-03 16:31

Зачем на самом деле рф создает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья

2023-03-03 11:34

В ОП раскрыли планы путина по поводу войны против Украины

2023-03-02 22:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео лаврова осмеяли в Индии после пропагандистской лжи о войне в Украине

2023-03-04 14:00

Китай винит роССию в утечке информации о переговорах про поставки оружия, - The Economist

2023-03-04 13:00

США объявили о новой помощи Украине с боеприпасами к HIMARS, гаубицам и Bradley на $400 млн

2023-03-04 12:00

Авиация ударила по ЗРК роССиян - Генштаб

2023-03-04 11:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео лаврова осмеяли в Индии после пропагандистской лжи о войне в Украине 2023-03-04 14:00
Китай винит роССию в утечке информации о переговорах про поставки оружия, - The Economist 2023-03-04 13:00
США объявили о новой помощи Украине с боеприпасами к HIMARS, гаубицам и Bradley на $400 млн 2023-03-04 12:00
Авиация ударила по ЗРК роССиян - Генштаб 2023-03-04 11:00