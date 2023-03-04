ВОЙНА В Украине Авиация ударила по ЗРК роССиян - Генштаб

2023-03-04 11:00

Также украинские военные сбили вражеский самолет Су-34 и восемь разведывательных и ударных БПЛА различных типов.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два - по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 4 марта.

Отмечается, что также украинские военные сбили вражеский самолет Су-34 и восемь разведывательных и ударных БПЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, три района сосредоточения противника, склад боеприпасов, два склада ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага.

Как сообщалось, ВСУ за минувшие сутки отразили более 150 атак РФ.

Напомним, военные уничтожили три российских склада и станцию РЭБ.