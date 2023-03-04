ВОЙНА В Украине Байден и Шольц поддерживают идею справедливого мирного соглашения между Украиной и рф, - Белый дом

2023-03-04 15:00

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц за закрытыми дверями в Вашингтоне обсуждают войну России против Украины. Комментируя эту встречу, координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что оба лидера разделяют стремление украинцев к миру и "соглашаются, что это должно быть мирное соглашение".

Об этом сообщает Голос Америки.

"Я считаю, оба лидера разделяют стремление украинцев к миру. Мира, справедливого, честного и стабильного, мира, который поддерживает суверенитет Украины и сохраняет ее независимость. И также важно, и они оба соглашаются, что это должно быть мирное соглашение, под которым может подписаться президент Зеленский. И это нужно делать подробно говоря и полностью координируя эти действия с украинцами. В противном случае этот процесс никогда не начнется, а результаты не будут устойчивыми", - отметил Кирби.