ВОЙНА В Украине Байден и Шольц поддерживают идею справедливого мирного соглашения между Украиной и рф, - Белый дом

2023-03-04 15:00

 

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц за закрытыми дверями в Вашингтоне обсуждают войну России против Украины. Комментируя эту встречу, координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что оба лидера разделяют стремление украинцев к миру и "соглашаются, что это должно быть мирное соглашение".

Об этом сообщает  Голос Америки.

"Я считаю, оба лидера разделяют стремление украинцев к миру. Мира, справедливого, честного и стабильного, мира, который поддерживает суверенитет Украины и сохраняет ее независимость. И также важно, и они оба соглашаются, что это должно быть мирное соглашение, под которым может подписаться президент Зеленский. И это нужно делать подробно говоря и полностью координируя эти действия с украинцами. В противном случае этот процесс никогда не начнется, а результаты не будут устойчивыми", - отметил Кирби.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео лаврова осмеяли в Индии после пропагандистской лжи о войне в Украине

2023-03-04 14:00

США объявили о новой помощи Украине с боеприпасами к HIMARS, гаубицам и Bradley на $400 млн

2023-03-04 12:00

Українським вболівальникам футболу хочуть дозволити повернутись на трибуни

2023-03-03 16:31

Зачем на самом деле рф создает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья

2023-03-03 11:34

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роССияне заявили о новом «статусе» оккупированного Мелитополя – подробности

2023-03-04 17:00

США расширили санкции: в «черный список» попали 37 китайских и роССийских компаний

2023-03-04 16:00

Байден и Шольц поддерживают идею справедливого мирного соглашения между Украиной и рф, - Белый дом

2023-03-04 15:00

видео лаврова осмеяли в Индии после пропагандистской лжи о войне в Украине

2023-03-04 14:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССияне заявили о новом «статусе» оккупированного Мелитополя – подробности 2023-03-04 17:00
США расширили санкции: в «черный список» попали 37 китайских и роССийских компаний 2023-03-04 16:00
Байден и Шольц поддерживают идею справедливого мирного соглашения между Украиной и рф, - Белый дом 2023-03-04 15:00
видео лаврова осмеяли в Индии после пропагандистской лжи о войне в Украине 2023-03-04 14:00