ВОЙНА В Украине США расширили санкции: в «черный список» попали 37 китайских и роССийских компаний

2023-03-04 16:00

 

Соединенные Штаты внесли в черный список торговли 37 компаний Китая и россии, в том числе за помощь российской армии и поддержку вооруженных сил КНР

Об этом проинформировало американское министерство торговли, пишет Reuters .

«Когда мы обнаруживаем организации, представляющие угрозу национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов, мы добавляем их в список организаций, чтобы обеспечить возможность тщательного изучения их операций», — заявила помощник госсекретаря Теа Кендлер.

Так, Соединенные Штаты добавляют 37 организаций в свой черный список торговли. Это связано с поддержкой военных Китая и россии, содействия или участия в нарушениях прав человека в Мьянме и Китае.

subscriber subscriber

Еще по теме

США объявили о новой помощи Украине с боеприпасами к HIMARS, гаубицам и Bradley на $400 млн

2023-03-04 12:00

Авиация ударила по ЗРК роССиян - Генштаб

2023-03-04 11:00

В США одобрили законопроект о запрете TikTok

2023-03-02 20:30

КАРТА Китай намерен вернуть себе Сахалин, Хабаровск и Владивосток - Пекин уже сделал первый шаг

2023-03-02 12:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роССияне заявили о новом «статусе» оккупированного Мелитополя – подробности

2023-03-04 17:00

США расширили санкции: в «черный список» попали 37 китайских и роССийских компаний

2023-03-04 16:00

Байден и Шольц поддерживают идею справедливого мирного соглашения между Украиной и рф, - Белый дом

2023-03-04 15:00

видео лаврова осмеяли в Индии после пропагандистской лжи о войне в Украине

2023-03-04 14:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССияне заявили о новом «статусе» оккупированного Мелитополя – подробности 2023-03-04 17:00
США расширили санкции: в «черный список» попали 37 китайских и роССийских компаний 2023-03-04 16:00
Байден и Шольц поддерживают идею справедливого мирного соглашения между Украиной и рф, - Белый дом 2023-03-04 15:00
видео лаврова осмеяли в Индии после пропагандистской лжи о войне в Украине 2023-03-04 14:00