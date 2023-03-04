ВОЙНА В Украине США расширили санкции: в «черный список» попали 37 китайских и роССийских компаний

2023-03-04 16:00

Соединенные Штаты внесли в черный список торговли 37 компаний Китая и россии, в том числе за помощь российской армии и поддержку вооруженных сил КНР

Об этом проинформировало американское министерство торговли, пишет Reuters .

«Когда мы обнаруживаем организации, представляющие угрозу национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов, мы добавляем их в список организаций, чтобы обеспечить возможность тщательного изучения их операций», — заявила помощник госсекретаря Теа Кендлер.

Так, Соединенные Штаты добавляют 37 организаций в свой черный список торговли. Это связано с поддержкой военных Китая и россии, содействия или участия в нарушениях прав человека в Мьянме и Китае.