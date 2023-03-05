ВОЙНА В Украине Саперные лопаты вместо гаубиц: британская разведка заявила о деградации армии рф

2023-03-05 15:00


На смену огромным танковым колоннам, рвущимся к Киеву, пришли пешие атаки пехоты, вооруженной саперными лопатками.

Российская армия массово переходит к тактике ближнего боя, вплоть до рукопашного, из-за острого дефицита артиллерии и другого дистанционного оружия. Об этом сообщает британская разведка в очередной сводке.

Британцы обратили внимание на одно из недавних видеообращений российских "мобиков", в котором те пожаловались, что их отправили штурмовать украинский бетонный ДОТ, вооружив только "автоматами и лопатами".

"Лопаты", вероятно, являются окопными инструментами, используемыми для рукопашного боя", – поясняют британские военные разведчики.

Отмечается, что боевая эффективность штатной пехотной лопаты МПЛ-50 "особенно мифологизирована в России". Этот инструмент мало изменился со времен своего создания в 1869 году.

"Его постоянное использование в качестве оружия подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия, которые стали характеризовать большую часть войны", – говорится в сообщении.

Британская разведка констатирует, что переход к преимущественно ближнему бою в Украине вызван желанием российского командования продолжать войну высокой интенсивности несмотря на исчерпание военных ресурсов.

В результате Россия перешла к тактике пеших пехотных атак с минимальной поддержкой артиллерии, испытавающей снарядный голод.

Война в Украине – текущая ситуация

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла убитыми более 153 тысяч человек. Также агрессор понес огромные потери в боевой технике.

Однако это не мешает оккупантам продолжать упорные попытки захватить как можно больше украинских территорий. За сутки украинские бойцы отбили более 130 российских атак на пяти оперативных направлениях.

Не в силах добиться военного превосходства, оккупанты всё чаще прибегают к откровенно террористической тактике войны. Удары по гражданским объектам являются характерным примером этого, считает генерал Александр Павлюк.

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