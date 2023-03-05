ВОЙНА В Украине Посол рассказал, удастся ли Украине получить истребители Eurofighter

2023-03-05 16:00

 

Заявления властей Великобритании о том, что Украина может получить самолеты Eurofighter «только в мирное время» – это «попытка быть откровенными в общении и усилия не напугать союзников». Об этом в интервью проекту Радио Свобода заявил посол Украины в Соединенном королевстве Вадим Пристайко.

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«То есть пытаться, как Британия это часто делает в НАТО, способствовать формированию консенсуса. Для того, чтобы передать такую сложную технику, как истребители, которые должны обслуживаться, должны быть обучены пилоты и техники, иметь целеуказания и (понимание), куда, откуда, кто и как применяет в многовекторной войне – для этого требуется взаимодействие многих союзников. То, что делает Великобритания – постепенно формирует консенсус», – отметил дипломат.

Добавим

Он напомнил, что подобная ситуация была с поставками танков – «был прорывной момент, когда было необходимо сдвинуть нежелание всех остальных союзников».

«И, если вы помните, несмотря на то, что объявление было сделано, само официальное подтверждение премьер-министром (Великобритании Риши Сунаком) заняло почти неделю – для того, чтобы он официально это повторил», – напомнил Пристайко.

По его словам, Британия с поставкой танков пыталась убедить союзников, что существует два варианта развития событий.

«Или Великобритания идет сама с этим объявлением и пробивает эту брешь, в которую должны зайти все остальные, или все вместе, как один фронт, как НАТО, сделаем этот очень важный шаг. На этот раз Британия была успешна. Я думаю, тот же процесс происходит сейчас с истребителями», – подытожил Пристайко.

Ранее

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поговорил с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и отметил, что Украина нуждается в боевых самолетах F16.

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